Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Trickdiebstahl durch falsche Handwerker

Worms-Herrnsheim (ots)

Eine 72-jährige Seniorin aus Herrnsheim wurde am Montagnachmittag Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 15:10 Uhr verschaffte sich ein unbekannter männlicher Täter Zugang zu ihrer Wohnung in der Herrnsheimer Hauptstraße, indem er sich als Handwerker ausgab. Angeblich müsse er nach einem Wasserrohrbruch in die Wohnung der Geschädigten, um dort Leitungen spülen. Während im Bad gemeinsam verschiedene Zapfstellen betätigt wurden, betrat ein zweiter Täter durch die offenstehende Eingangstür die Wohnung und begab sich ins Schlafzimmer. Dort nahm dieser gerade Schmuck an sich, als die 72-Jährige das Vorgehen der beiden Täter bemerkte. Diese flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Nach erster Schätzung konnten die Täter Schmuckstücke im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages erbeuten.

Die beiden Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

-männlich

-südländischer Phänotyp

-ca. 30-35 Jahre alt

-Kleidung: Basecap und Anglerhut; weiße Sneaker; dunkelblaue bis schwarze, kurze Arbeitshosen und Oberbekleidung

So können Sie sich vor falschen Handwerkern schützen:

-Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

-Lassen Sie nur Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder der Hausverwaltung in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von Ihrer Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke.

-Schauen Sie sich Besuchende vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe und zögern Sie nicht, wenn Sie verdächtige Fremde im Gebäude beobachten, die Polizei unter der Notrufnummer Tel. 110 zu verständigen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell