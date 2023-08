Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand eines Gebüschs

Worms (ots)

Am Donnerstag, den 24.08.2023, gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Brand einer Grünfläche im Bereich des Wormser-Einkaufsparks. Passanten konnten hierbei beobachten, dass drei jugendliche Personen zuvor Feuerwerkskörper in ein Gebüsch geworfen haben. Durch die Wormser Berufsfeuerwehr konnte der Brand, welcher sich lediglich auf das dortige Gebüsch begrenzte, gelöscht werden. Zwei der drei Jugendlichen konnten kurze Zeit später, durch die Polizei, in der Innenstadt kontrolliert und identifiziert werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet.

