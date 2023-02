Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock haben am Montag, 20.02.2023, insgesamt acht Versammlungen und Aufzüge stattgefunden. In Rostock, Wismar, Schwerin, Teterow, Grabow, Ludwigslust, Parchim und Grevesmühlen kamen fast 740 Personen zusammen, um unter anderem gegen die Corona-Politik und gegen die drohenden Preissteigerungen bei der Energieversorgung zu protestieren. Weiterhin wurden der Krieg in der Ukraine und die Beziehungen zu Russland sowie die geplante Flüchtlingsunterkunft in Upahl thematisiert. Die größte Versammlung mit ca. 210 Teilnehmern fand in Rostock statt. Hier kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Versammlungsteilnehmer und einem Gegenprotestler, beide wurden leicht verletzt. Die übrigen Veranstaltungen verliefen ohne nennenswerte Störungen. C. Pohl, Polizeifüherin vom Dienst, Polizeipräsidium Rostock

