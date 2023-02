Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Carport und zwei Fahrzeuge nach einem Feuer zerstört

Schönlage/ Sternberg (ots)

~Am 18.02.2023 gegen 19:00 Uhr gingen bei Feuerwehr und Polizei die Meldung zu einem Brand in Schönlage ein. Die Hinweisgeber hätten zunächst einen Knall wahrgenommen, haben das Haus verlassen und stellten dann das Feuer an einem Carport fest. Die Flammen waren zu dem Zeitpunkt schon so groß, dass eigene Löschversuche keinen Erfolg brachten. Der Carport brannte bei Eintreffen der Kameraden der Feuerwehren aus Gustävel, Wendorf, Brüel und Sternberg in voller Ausdehnung. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf angrenzende Häuser verhindert werden. Unter dem Carport waren zwei PKWs abgestellt. Diese wurden durch das Feuer komplett zerstört. Zudem wurde ein Aufsitzrasenmäher beschädigt. Schäden an einem PKW-Anhänger konnten durch das Herausziehen aus dem Gefahrenbereich verhindert werden. Der Sachschaden wird derzeit auf 60.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es wird derzeit wegen des Verdachtes der Brandstiftung ermittelt.

