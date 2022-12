POL-NB: Kollision zwischen VW und Dienstfahrzeug

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Eine Funkwagenbesatzung des AVPR Altentreptow befuhr die L 237 in Fahrtrichtung Altentreptow. Zwei Kilometer hinter dem Ortsausgang Friedland kam ihnen auf ihrer Fahrspur ein VW Golf entgegen, so dass es zur Kollision kam. Die beiden PVB wurden mit leichten Verletzungen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Ein Beamter verblieb dort zur weiteren Beobachtung. Der zweite Beamte konnte das Krankenhaus nach umfangreichen Untersuchungen verlassen. Beim 37- jährigen Unfallverursacher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,31 Promille. Weiterhin wurde ein Vortest auf Betäubungsmittel durchgeführt, welcher positiv auf Amphetamine reagierte. Der Mann wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Man diagnostizierte bei ihm eine Fraktur, so dass er im Krankenhaus verblieb. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden am Dienstfahrzeug beläuft sich auf ca. 30.000 Euro und an dem VW auf ca. 5.000 Euro. Zur Bergung wurden Abschleppdienste beauftragt. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet und sein Führerschein wurde sichergestellt.

