POL-NB: Wild ungewöhnlich aktiv - 40 Unfälle mit etlichen toten Tieren

Hinrichshagen bei Greifswald (ots) - Mal eben den Kamin anzünden, wohlige Wärme genießen und irgendwann die Kaminasche in der Restmülltonne entsorgen: Das kann im Zweifel nicht nur schlimme Brände auslösen, sondern auch doppelt teuer werden. In Hinrichshagen im Bereich der Chausseestraße hat gestern Abend gegen 20:30 Uhr eine Gartenlaube in einer Wohnsiedlung in voller Ausdehnung gebrannt. Polizei und Feuerwehr ...

mehr