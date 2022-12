Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brandgefährliche und teure Asche

Hinrichshagen bei Greifswald (ots)

Mal eben den Kamin anzünden, wohlige Wärme genießen und irgendwann die Kaminasche in der Restmülltonne entsorgen: Das kann im Zweifel nicht nur schlimme Brände auslösen, sondern auch doppelt teuer werden.

In Hinrichshagen im Bereich der Chausseestraße hat gestern Abend gegen 20:30 Uhr eine Gartenlaube in einer Wohnsiedlung in voller Ausdehnung gebrannt. Polizei und Feuerwehr stellten während des Löscheinsatzes fest, dass Kaminasche in der Abfalltonne entsorgt worden war und diese womöglich den Brand ausgelöst haben könnte. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Glücklicherweise wurde niemand durch das Feuer verletzt. Weitere Gebäude waren ebenfalls nicht vom Brand betroffen.

Knapp 30 Kameraden der örtlichen und umliegenden freiwilligen Feuerwehren waren am Abend im Einsatz.

Der Schaden durch das Feuer wird auf etwa 2.600 Euro geschätzt.

Wenn tatsächlich Aschereste einen Brand auslösen, dann können diese nicht nur Gebäude durch Flammen zerstören oder gar Menschen verletzen. Im Zweifel müssen diejenigen, die die Asche entsorgt haben, zusätzlich den Löscheinsatz bezahlen.

Wer Asche entsorgen muss, sollte diese immer lange genug auskühlen lassen und das am besten in einem feuerfesten Metalleimer. 48 Stunden sollte Asche auskühlen bevor sie in die Mülltonne geschüttet wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell