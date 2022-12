Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 7. Behördencup Volleyball des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 14.12.2022 fand in der Sporthalle der Bundeswehr "Tollense-Kaserne" zum 7. Mal der offene Behördencup des Polizeipräsidiums Neubrandenburg im Volleyball statt. Nach pandemiebedingter Pause folgten in diesem Jahr 11 Mannschaften der Einladung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Im Mittelpunkt des Geschehens stand vor allem der Austausch, das Miteinander und die Freude am Sport.

Nach vielen spannenden und äußerst packenden Spielen hieß es am Ende: "Punkt-, Satz- und (Gesamt-)Spielgewinn" für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Damit geht der Wanderpokal erneut an den Landkreis MSE. Dahinter folgten:

Platz 2 Stadt Neustrelitz

Platz 3 Systemzentrum Trollenhagen

Platz 4 Deutsche Rentenversicherung Nord Neubrandenburg

Platz 5 Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Neustrelitz

Platz 6 Tollense-Kaserne Neubrandenburg

Platz 7 Justiz Neubrandenburg

Platz 8 Polizeipräsidium Neubrandenburg

Platz 9 Stadt Neubrandenburg

Platz 10 Stadtwerke Neubrandenburg

Platz 11 Straßenbauverwaltung M-V

Das Finanzamt Neubrandenburg musste leider kurzfristig absagen. Wir hoffen jedoch, dass das Team im nächsten Jahr wieder dabei ist, wenn das Polizeipräsidium Neubrandenburg zum 8. Behördencup in Volleyball einlädt.

