Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Einwirkung von Alkohol

Pasewalk (LK VG) (ots)

Am 15.12.2022 gegen 21.50 Uhr kam es auf der L321 zwischen Torgelow und der Ernst-Thälmann-Siedlung zu einem Alleinunfall eines PKW Renault. Dieser befuhr die genannte Strecke aus Richtung Torgelow kommend und kam auf Grund unangepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit zwei Leitpfosten, einem Verkehrsschild und schlussendlich mit einem Straßenbaum. Das Fahrzeug wurde von einer deutschen 48-jährigen Frau geführt, welche bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde. Am PKW entstand Totalschaden. Er musste durch eine Abschleppfirma vor Ort geborgen werden. Die Fahrbahn wurde zeitweise halbseitig gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.700 Euro. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der Unfallverursacherin wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Test vor Ort bestätigte dies. Der Atemalkoholwert lag bei 1,27 Promille. Im Anschluss der Unfallaufnahme wurde bei der Unfallverursacherin eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt, in welchem sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Beobachtung verblieben ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Verena Splettstößer

