POL-PDWO: Betrug mit WhatsApp-Masche

Worms (ots) - Das erste Wochenende des 90. Backfischfestes verlief weitestgehend friedlich und störungsfrei. Die Wormser Polizei führte sowohl zur Eröffnungsfeier, als auch am Festumzug Verkehrsmaßnahmen durch und war wie an jedem Festtag präsent. Auch nach der Eröffnungsfeier am Samstagnachmittag blieb die Stimmung bei den über 10.000 Besucherinnen und Besuchern insgesamt fröhlich. In den Abend- und Nachtstunden ...

