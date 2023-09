Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Schockanruf führt zu hohem Schaden

Worms (ots)

Eine 81-jährige Wormserin wurde am Mittwochmittag Opfer von Call-Center-Betrügern.

Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter des Amtsgerichts Worms aus, nachdem zuvor ein weinender Mann und eine weinende Frau zu hören waren. Es wurde vorgegeben, dass die Tochter der Seniorin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution in Höhe von 100.000 Euro hinterlegt werden müsse. Mangels ausreichender Barmittel wurde sich im Gespräch schließlich auf eine deutlich niedrige Summe geeinigt. Über eine Stunde hielt der Täter die Verbindung, bis die Seniorin das Bargeld in einen Umschlag gepackt hatte und eine weitere Täterin gegen 15:30 Uhr zur Abholung vor der Haustür erschien.

Von einem Angehörigen wurde die Wormser Polizei einige Zeit nach der Tat informiert und die 81-Jährige wurde über den Betrug aufgeklärt. Der entstandene Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

