POL-UN: Kamen - Diebstahl von neu ausgerüstetem Spielplatz

Werne (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (04.10.2023) einen schwarzen Audi Q7, Baujahr 2018, entwendet. Das Fahrzeug stand in einer Hauseinfahrt im Bonenkamp und war zur Tatzeit mit den amtlichen Kennzeichen MH-LA 245 versehen. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib der PKW bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna ...

mehr