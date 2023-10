POL-UN: Unna - Tempolimit erheblich überschritten

Schwerte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (30.09.) in Schwerte wurden drei Männer aus Iserlohn schwerverletzt. Gegen 22:05 Uhr befuhr ein 23jähriger mit einem Daimler Chrysler die Bethunestraße in Richtung Dortmund. An der Kreuzung Karl-Gerharts-Straße und Hörder Straße folgte er aus bisher ungeklärten Gründen nicht der Kurve in Richtung Hörder Straße, sondern fuhr geradeaus über den Bordstein ...

