POL-UN: Zeugen nach verdächtigen Feststellungen in Holzwickede gesucht

Unna (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter sind am Freitag (29.09.2023) durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Jägerweg in Unna eingebrochen. Eine Anwohnerin, wurde gegen 17:42 Uhr, auf eine akustische Alarmanlage aufmerksam und konnte zwei vermummte Personen auf dem Garagendach ihres Nachbarn beobachten. Die Täter flüchteten daraufhin zunächst zu Fuß und stiegen anschließend in ...

