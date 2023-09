Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer kam es am Donnerstag (28.09.23) gegen 18.45 Uhr.

Selm (ots)

Ein 24-jährige Kraftradfahrer aus Oer-Erkenschwick befuhr die Borker Straße aus Richtung Cappenberger Damm in Richtung Lünener Straße in Selm. In einer leichten Rechtskurve fuhr der Fahrer des Kraftrads aus bislang ungeklärten Gründen geradeaus. Dabei kollidierte er mit der rechten Fahrzeugseite eines weißen Transporters. Der Kradfahrer wurde etwa 20 Meter weiter neben der Fahrbahn in das dortige Buschwerk geschleudert. Er wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Der Fahrer des Transits (33 Jahre alt) und sein 43-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Borker Straße war für die Unfallaufnahme gesperrt.

