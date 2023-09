POL-UN: Bergkamen - Polizei Unna sucht Eigentümer eines Fahrrades

Fröndenberg (ots) - Infolge umfangreicher und zielgerichteter Ermittlungen hat die Polizei Unna einen bedeutenden Schlag gegen den illegalen Drogenhandel in unserer Region erzielt. Bei Durchsuchungsmaßnahmen an insgesamt acht Objekten in Fröndenberg wurden am Dienstag, 26.09.23, erhebliche Mengen illegaler Drogen ...

mehr