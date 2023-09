Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Erfolgreiche, monatelange Ermittlungen führen zu bedeutendem Drogenfund in Fröndenberg

Fröndenberg (ots)

Infolge umfangreicher und zielgerichteter Ermittlungen hat die Polizei Unna einen bedeutenden Schlag gegen den illegalen Drogenhandel in unserer Region erzielt. Bei Durchsuchungsmaßnahmen an insgesamt acht Objekten in Fröndenberg wurden am Dienstag, 26.09.23, erhebliche Mengen illegaler Drogen sichergestellt.

Die Kriminalpolizei Unna entdeckte in den durchsuchten Räumlichkeiten insgesamt folgende Drogenmengen:

- 9,8 Kilogramm Marihuana - 2,8 Kilogramm Amphetamine - 1,9 Kilogramm Haschisch - 200 Gramm Kokain - 153 Gramm Heroin

Die Drogen haben einen geschätzten Straßenwert von über Hunderttausend Euro und hätten schwerwiegende Auswirkungen auf unsere Gemeinschaft gehabt.

Die mutmaßlichen Täter, sechs Tatverdächtigen im Alter von 30 bis 55 Jahren, wurden im Rahmen dieser Durchsuchungen festgenommen. 5 Tatverdächtige aus Deutschland und Großbritannien werden im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt. Die Festnahmen sind das Ergebnis intensiver und koordinierter Ermittlungsarbeit, die auf die Bekämpfung des illegalen Drogenhandels in unserer Region abzielt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell