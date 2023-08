POL-PDNW: Mit Kleinkraftrad zu schnell unterwegs

Bad Dürkheim (ots) - Am Sonntag, 27.08.23, gegen 17.45 Uhr wurde durch einen Nachbarn festgestellt, dass in Bad Dürkheim in der Straße "Rübental" im Nachbaranwesen die Terrassentür aufgebrochen war. Das gesamte Wohnanwesen wurde durchwühlt. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte bislang nicht geklärt werden. Der Tatzeitraum des Einbruchs liegt zwischen dem 22.08.23 und dem 27.08.23. Zeugen, die verdächtige ...

mehr