POL-PDNW: Auf Friedhofparkplatz bestohlen - Zeugen gesucht

Eine 85-jährige Frau wurde am Sonntag, den 27.08.2023, gg. 18:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Neustadter Friedhofs in der Landauer Straße bestohlen. Offensichtlich hatte der Dieb die Frau zuvor schon auf dem Friedhof beobachtet. Nach der Rückkehr der Seniorin an ihr Fahrzeug, kam der Mann zunächst unbemerkt näher. Er ergriff eine rote Stoffumhängetasche, die neben der Frau am Fahrzeug lag, und rannte davon. In der Stofftasche befand sich u.a. ein Geldbeutel mit Bargeld im unteren zweistelligen Bereich. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, dunkle kurze Haare, ca. 180cm groß, gepflegte Erscheinung, ohne Bart und dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

