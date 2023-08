Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein mit Fahrzeug unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 19-jähriger Autofahrer wurde am Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Str. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle gab der Mann zunächst falsche Personalien an. Bei der Durchsuchung der Person wurde nicht nur der Personalausweis, sondern auch eine Tüte mit Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC, eine Blutentnahme war die Folge. Im Rahmen der Kontrolle wurde weiter festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

