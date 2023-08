Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Mehrere nicht verkehrstüchtige Fahrzeugführer am Wochenende

Dienstgebiet Polizei Grünstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende, 26.08.2023 und 27.08.2023, wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt zu unterschiedlichen Zeiten mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Es wurden insgesamt zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel festgestellt.

Am 26.08.2023 gegen 20:54 Uhr wurde in der Bissersheimer Straße in Kirchheim/W. ein 63-Jähriger Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei diesem konnte direkt zu Beginn Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,71 Promille.

Gegen 22:48 Uhr wurde in der Hauptstraße in Großkarlbach ein 26-Jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Bei dem PKW-Fahrer konnten Drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest wurde abgelehnt. Wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde die Blutprobe angeordnet und anschließend entnommen. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs konnten weiterhin zwei Joints sowie drei Tüten mit Marihuana aufgefunden werden.

Am 27.08.2023 gegen 00:05 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Mofa die Eisenberger Straße in Ebertsheim. Auch er wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Jugendlichen konnten im Verlauf der Kontrolle Drogentypische Auffälligkeiten wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Um 21:18 Uhr konnte ein 54-Jähriger PKW-Fahrer in der Obersülzer Straße in Dirmstein festgestellt und anschließend kontrolliert werden. Bei dem Mann konnte unmittelbar deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,45 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die jeweiligen Fahrzeugführer müssen sich nun als Betroffene im Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheitsfahrt bzw. als Beschuldigte im Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt oder wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell