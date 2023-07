Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Übergriff gesucht

Jena (ots)

Am Mittwoch, dem 28.06.2023, ereignete sich gegen 00:50 Uhr ein Sachverhalt in Jena-Ost. Eine 25-jährige Frau war gerade auf ihrem Heimweg auf dem Wenigenjenaer Ufer unterwegs. Auf Höhe des Abzweiges zur Geschwister-Scholl-Straße umgriff eine unbekannte männliche Person die Frau von Hinten. Im Anschluss griff die Person der Frau an den bekleideten Schritt. Da sich die Frau gegen den Übergriff, sowohl akustisch aus auch körperlich, wehrte, kamen beide Personen zu Fall. In Folge dessen entfernte sich die männliche Person rasch in Richtung in Richtung Grieß.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

männlich ca. 180 cm, kräftige Statur schwarze Kapuzenjacke (Funktionsjacke) mit Kapuze über den Kopf gezogen Jeansshorts europäisches Erscheinungsbild

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder gar dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kripo Jena zu melden. Telefonisch ist die Erreichbarkeit unter 03641 81 2464 oder per Mail unter: kpi.jena@polizei.thueringen.de gegeben.

