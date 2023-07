Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wheelie lief schief

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wegen eines missglückten Fahrmanövers mussten zwei 25-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Diese waren, gemeinsam mit einem 23-Jährigen, Mittwochabend mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg von Stadtroda nach Jena unterwegs. Hierbei fuhren diese leicht versetzt. Aus bisher ungeklärten Gründen hob ein 25-Jähriger das Vorderrad nach oben, um lediglich auf dem Hinterrad weiter zu fahren. Dies misslang jedoch und er verlor die Kontrolle über sein Zweirad. In der Folge stieß dieser gegen den anderen 25-Jährigen und beide kamen zu Fall. Das Ergebnis war die Fahrt in ein Krankenhaus, da sich bei dem Sturz beide verletzten.

