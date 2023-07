Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachts im Restaurant

Jena (ots)

Einen Sachschaden von gut 1.500,- Euro richteten drei Unbekannte an, und das für eine Beute von 60,- Euro. Wie Mittwochmorgen bekannt wurde, verschafften sich drei maskierte Täter mit Gewalt Zutritt zu einem Restaurant in Drackendorf. Mit einem Brecheisen öffneten diese die Eingangstür und suchten im Lokal nach Beute. Hinter dem Tresen fanden diese eine Geldkassette und wollten auch diese aufhebeln. Da dieses Vorhaben scheiterte, eigneten sie die Langfinger die Geldkassette mitsamt dem darin befindlichen Bargeld an und verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

