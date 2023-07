Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrüger

Weimar (ots)

In einem Geschäft in der Weimarer Altstadt war gestern Nachmittag ein Pärchen zugegen, die nach einem Einkauf und anschließender angeblicher Besinnung, die Rückabwicklung forderten. Durch die dadurch gestiftete Verwirrung verließen die beiden das Geschäft letztlich mit mehr Geld in der Tasche als beim Betreten. Aufgrund mehrerer Zeugenhinweise konnten der Mann und die Frau schließlich in der Erfurter Straße gestellt werden. Bis zu Klärung der Identitäten der aus Sachsen-Anhalt kommenden Personen, wurden sie zur Polizeidienststelle verbracht. Ob die beiden noch in ähnliche Betrügereien in der Weimarer Innenstadt verwickelt sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

