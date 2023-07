LPI-J: Gartenmöbel entwendet

Weimar (ots) - Auf den Akku eines E-Bikes hatte es ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in der Schwabestraße abgesehen. Das Fahrrad einer 71-jährigen Weimarerin befand sich vor einem Mehrfamilienhaus abgeschlossen im Fahrradständer als sich der Täter an diesem zu schaffen machte. Beim Ausbau des Akkus im Wert von etwa 500 Euro wurde zudem Sachschaden an dem Rad verursacht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

