Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen Kellereinbruch teilte am Dienstag ein 71-jähriger Bewohner der Friedensiedlung in Hermsdorf mit. Der oder die Täter gelangten widerrechtlich in den Keller und entwendeten ein E-Bike sowie mehrere Elektrowerkzeuge. Die Höhe des Beuteguts beläuft sich auf ca. 3.000,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell