LPI-J: Familiendiebstahl

Jena (ots) - Dienstagabend beobachteten Beamten einen Radfahrer, welcher in der Saalbahnhofstraße einen Rotlichtverstoß beging. In der Folge konnte der 37-Jährige in der Zwätzengasse gestellt werden. Hier stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

