Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifendieb erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagmorgen, kurz vor halb 2, teilte eine Sicherheitsdienstfirma mit, dass sich eine männliche Person widerrechtlich auf dem Gelände eines Autohauses in Sulza befinde. Man habe diese bereits per Audioansage angesprochen, jedoch ohne Reaktion. Die Person halte sich am Reifenlager auf. Die eingesetzten Beamten stellten den Langfinger dann auch genau dort fest. Auf sein Handeln angesprochen, gab der 26-jährige polnische Staatsbürger zu, dass er auf der Suche nach brauchbaren Altreifen für den Weiterverkauf sei. Auch befanden sich im Kofferraum seines Fahrzeuges bereits zwei Reifen, welche von dem benachbarten Gelände einer Werkstatt entwendet wurden. Die kontaktierte Staatsanwaltschaft ordnete sodann, neben der Anzeigenfertigung, eine Sicherheitsleistung an.

