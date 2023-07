LPI-J: Waldbrand neben Autobahn

Jena (ots) - Ein unbekannter Täter bediente sich rechtswidrig aus einem geparkten Pkw. Wie die Halterin am Mittwochmorgen feststellte, war die hintere Tür ihres geparkten Pkw Opel geöffnet worden. Aus dem Fahrzeuginnenraum entwendete der Unbekannte sodann Schuhe, Getränke sowie Genussmittel im Wert von knapp 400,- Euro. Das Fahrzeug stand über Nacht in der Kahlaischen Straße. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

