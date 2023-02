POL-NB: Trunkenheitsfahrt in Bergen festgestellt

Pasewalk (ots) - Am 18.02.2023 gegen 10:50 Uhr ging über den Notruf der Polizei ein Anruf eines aufmerksamen Zeugen ein. Dieser hatte beobachtet, wie das Fahrzeug vor ihm auf der B 109 zwischen den Ortslagen Belling und Sandförde in einer auffälligen Fahrweise fuhr. Dieser PKW fuhr in starken Schlangenlinien und mit sehr niedriger Geschwindigkeit. Es soll auch zu einer Berührung mit dem rechten Bordstein gekommen ...

mehr