Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei Schwerte sucht Eigentümer eines Fahrrades

Schwerte (ots)

Ein unverschlossenes Mountainbike wurde am Samstag, 23.09.2023 in Schwerte, Bereich Bergische Straße, durch die Polizei aufgefunden. Wir suchen Zeugen, die Hinweise zu diesem Fahrrad geben können. Falls Sie Informationen haben, kontaktieren Sie bitte die Polizei in Schwerte unter der Telefonnummer 02304 921 3320 oder 921 0 oder per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

