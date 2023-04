Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrzeugführer in Wismar

Wismar (ots)

Am Samstagvormittag, 29.04.2023, ereignete sich gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Schweriner Straße in 23970 Wismar, auf Höhe der Hausnummer 48. Nach bisherigem Kenntnisstand kam der 84-jährige Fahrzeugführer aufgrund körperlicher Mängel von der Fahrbahn ab. Er überfuhr zunächst den Bordstein, streifte ein Straßenschild und fuhr dann mit hoher Geschwindigkeit auf dem Fußgängerweg weiter. Eine Fahrradfahrerin konnte dem Fahrzeug nur knapp ausweichen, stürzte jedoch dabei und verletzte sich leicht. Der 84-Jährige fuhr noch einige Meter mit hoher Geschwindigkeit auf dem Fußgängerweg, kollidierte in der weiteren Folge erst mit zwei weiteren Fahrzeugen und kam dann an einem Baum zum Stehen. Durch die Kollision erlitt er Brustschmerzen und kam zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus nach Wismar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000EUR. Da sich zu dieser Zeit keine weiteren Personen auf dem Fußgängerweg befanden, wurden glücklicherweise keine Unbeteiligten schwerwiegend verletzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ebenso stellten die eingesetzten Polizeibeamten den Führerschein des Mannes sicher und informierten die Fahrerlaubnisbehörde Wismar über den Vorfall. Bei der Räumung der Unfallstelle unterstützte die Berufsfeuerwehr Wismar. Das verunfallte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Polizeikommissarin Dudel Polizeihauptrevier Wismar Rostocker Straße 80 23970 Wismar Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

