Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlung in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots)

Am heutigen Freitagabend, 28.04.2023, fand um 18:30 Uhr ein angemeldeter Aufzug mit dem Thema "Upahl hat es vorgemacht, in Kreihnsdörp wird man jetzt auch wach!" in Grevesmühlen statt. Nach einer Kundgebung am Marktplatz gingen die 230 Teilnehmenden über die Klützer Str. durch das nördliche Wohngebiet, bevor sie über die Sandstraße und Santower Straße in die Altstadt zurückkehrten. Hierbei kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 19:30 Uhr erreichte der Aufzug wieder den Marktplatz und die Versammlung wurde beendet. Bereits zu Beginn der Versammlung wurde unter den Teilnehmenden eine Frau mit einem Regenschirm mit abgebildeten Hakenkreuzen festgestellt. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole gefertigt und der Regenschirm sichergestellt. Das Polizeirevier Grevesmühlen begleitete die Versammlung mit knapp 30 eigenen und unterstützenden Einsatzkräften. Polizeiinspektion Wismar Jan Freund Die Pressestelle der Polizeiinspektion Wismar ist erreichbar unter: Telefon: 03841/203 304 E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de André Falke Polizeiführer voom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

