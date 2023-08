Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B33a - Mehrere Verletzte

Offenburg (ots)

Ein Unfall mit drei beteiligten Autos hat am Freitagnachmittag auf der B33a in Fahrtrichtung Autobahn zu mindestens zwei Leichtverletzten und rund 20.000 Euro Sachschaden geführt. Nach bisherigen Feststellungen musste ein BMW-Fahrer in Höhe der Abfahrt Waltersweier aufgrund eines spurwechselnden Fahrzeugs abbremsen. Eine nachfolgende Honda-Lenkerin erkannte die Situation zu spät und krachte gegen 14:45 Uhr in das Heck des BMW. Eine weitere nachfolgende Renault-Fahrerin konnte ebenso nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in das Heck des Honda. Eine Mitfahrerin im Honda sowie die Renault-Lenkerin trugen durch den Unfall leichte Verletzungen davon und wurden von Kräften des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Ein im BMW mitfahrendes Kleinkind wurde zur vorsorglichen Untersuchung ebenfalls in eine Klinik gefahren. Ob sich die Anzahl der Verletzten noch erhöht, werden weitere Untersuchungen zeigen. Während der Unfallaufnahme und den Abschleppmaßnahmen war die linke Fahrspur in Richtung Autobahn blockiert. Aktuell ist der Fahrstreifen zur Reinigung auslaufender Betriebsstoffe noch gesperrt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell