Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Unna (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter sind am Freitag (29.09.2023) durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Jägerweg in Unna eingebrochen.

Eine Anwohnerin, wurde gegen 17:42 Uhr, auf eine akustische Alarmanlage aufmerksam und konnte zwei vermummte Personen auf dem Garagendach ihres Nachbarn beobachten. Die Täter flüchteten daraufhin zunächst zu Fuß und stiegen anschließend in einen geparkten schwarzen Kombi, eventuell mit einem Kennzeichen aus Kiel (KI). Mit diesem flüchteten die Einbrecher in Richtung Schillerstraße.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 1. männlich, ca. 1,68cm groß, normale Statur, ca. 20 - 25 Jahre alt, südländischer Phänotyp, schwarze Haare mit Fassonschnitt, 3-Tage-Bart, bekleidet mit einem schwarzen Hoodie mit Bauchtasche und Jeans. 2. männlich, normale Statur, weiß/rot/schwarze Kopfhaube.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache in Unna unter der Telefonnummer 02303-921-3120 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell