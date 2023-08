POL-MK: Mülltonnenbrand/Einbruch in Kindertagesstätte

Menden (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte ein E-Mountainbike der Marke Cube, das mit einem Stahlseil gesichert in einem Carport in der Heidestraße geparkt stand. Dem Besitzer gelang es das mit einem GPS-Tracker ausgestattete Pedelec in Fröndenberg zu orten. Polizisten fanden das Fahrrad in der Nähe eines Hauses an der Schröerstraße. ...

