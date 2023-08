Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike geklaut, getrackt und wieder gefunden/Gartenlaube brennt in Lendringsen

Menden (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte ein E-Mountainbike der Marke Cube, das mit einem Stahlseil gesichert in einem Carport in der Heidestraße geparkt stand. Dem Besitzer gelang es das mit einem GPS-Tracker ausgestattete Pedelec in Fröndenberg zu orten. Polizisten fanden das Fahrrad in der Nähe eines Hauses an der Schröerstraße. Es wies deutliche Beschädigungen auf. Das Pedelec wurde seinem Besitzer in der Folge wieder ausgehändigt. Die Ermittlungen laufen. (schl)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brannte es, gegen 00:35 Uhr, erneut in Lendringsen. Betroffen war eine Gartenhütte aus Holz am Amselweg. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung. Zusammenhänge zu den vorangegangenen Bränden in Lendringsen werden im Rahmen der Ermittlungstätigkeit geprüft. Zeugenhinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell