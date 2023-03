Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Versuchter Einbruch in der Herrenwäldlestraße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Montagmittag (27.03.2023) gegen 12:30 Uhr gewaltsam die Tür eines Wohnhauses in der Herrenwäldlestraße im Sindelfinger Osten einzutreten. Die Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt zu Hause und begab sich zur Eingangstür, als sie auf den Lärm aufmerksam wurde. Der Unbekannte ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht in Richtung Klostersee. Die Geschädigte konnte diesen als etwa 180 bis 185 cm groß und mit einem roten oder orangefarbenen Oberteil bekleidet beschreiben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell