POL-OB: Männer berauben Jungen im Bereich Saarstraße

Oberhausen (ots)

Am 30.01.2023 gegen 22:00 Uhr ist ein Jugendlicher (16) im Bereich der Saarstraße in Höhe Hausnummer 61 in Oberhausen Stadtmitte von zwei unbekannten Männern beraubt worden. Das Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen sucht dringend Zeugen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Bereits an der Haltestelle Marktstraße (Richtung Hauptbahnhof) sprachen zwei unbekannte Männer (circa 20) den Jugendlichen an und forderten ihn auf mitzukommen. Unter Androhung von schwerer Gewalt raubten die Männer das Handy des Jungen. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: beide männlich, türkischstämmig aussehend, circa 20 Jahre alt, einer bekleidet mit einer grünen Daunenjacke und blauer Jeans, der zweite mit einer weißen Daunenjacke und einer hellen Hose.

