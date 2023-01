Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Radfahrerin (11) angefahren und geflüchtet - leicht verletzt

Oberhausen (ots)

Am 25.01.23 gegen 08:00 Uhr ist ein Autofahrer an der Mülheimer Straße im Bereich der Ausfahrt des Lidl-Parkplatzes in Oberhausen Mitte mit einer Radfahrerin (11) kollidiert und ist anschließend weitergefahren, ohne Angaben zu seiner Person oder zur Unfallbeteiligung zu machen. Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Die Radfahrerin war auf dem Fahrradweg der Mülheimer Straße in Richtung Stadtmitte gefahren. In Höhe des Parkplatzes fuhr ein älterer dunkelgrüner PKW (Oberhausener Kennzeichen) aus der Einfahrt und touchierte den Lenker des Rades. Das Mädchen stürzte und verletzte sich dabei leicht. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Fahrer (ungefähr zwischen 30 und 40 Jahre alt) nach links auf die Mülheimer Straße. Das Fahrrad wurde stark beschädigt.

