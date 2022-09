LPI-G: Radfahrerin schwer verletzt

Greiz (ots) - Langenwetzendorf: Am Mittwoch, den 28.09.2022, gegen 14:10 Uhr, wollte der 39-jährige Fahrer eines Pkw Audi in einen Landwirtschaftsweg einfahren. Als er einen Funkstreifenwagen sah, wendete er sein Fahrzeug um sich der Kontrolle zu entziehen. In der Ortschaft Naitschau stellte er sein Fahrzeug ab und versuchte zu Fuß weiter zu flüchten. Er konnte durch die anwesenden Polizeibeamten gestellt werden. ...

mehr