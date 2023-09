Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW/ L 42 /Olker Berg von Olk in Richtung Ralingen

Ralingen/ Olk L42 (ots)

Am 01.09.23, gegen ca. 17:49 Uhr, kam es auf der L 42 im Bereich des sogenannten Olker Berg zwischen Olk und Ralingen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Ein 30 Jahre alter Mann aus Luxemburg befuhr mit seinem Kleintransporter Peugeot die L 42 im Bereich des Olker Berg von Olk bergab in Richtung Ralingen. Im Kurvenbereich kam der Kleintransporter ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem PKW BMW zusammen, der von einem 31 - jährigen Mann aus der Eifel bergauf von Ralingen in Richtung Olk fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L 42 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Beide Fahrzeugführer wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist niemand der Fahrer lebensgefährlich verletzt und waren vor Ort ansprechbar.

Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Newel und Ralingen, zwei Rettungswagen von Welschbillig und Echternach, die Straßenmeisterei Trierweiler und die Polizeiinspektion Trier.

