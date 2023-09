Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung

Baumholder (ots)

Am Donnerstag, den 31.08.2023 gegen 12:00 Uhr zerstörten zwei bislang unbekannte Personen mittels Tritten einen an einer Straßenlaterne angebrachten Mülleimer in Baumholder, Ringstraße / Ecke Vor Hellert. Hiernach entfernten sich die beiden Personen von der Tatörtlichkeit. In Begleitung der beiden Personen befand sich ein Hund, evt. Husky.

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, melden Sich bitte bei der Polizeiinspektion Baumholder unter der Tel.nr.: 06783/9910.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell