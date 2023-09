POL-PDTR: Vollsperrung B41 aufgehoben

Konz (ots) - Am 31.08.23 zwischen 06:30 und 16:30 Uhr wurde auf dem Mitfahrerparkplatz am Bahnhof Konz in der Bahnhofstraße ein schwarzer PkW Cupra Leon beim Ein-/Ausparken an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem ...

