Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz im Mackenrodter Weg

Idar-Oberstein (ots)

Am 31.08.2023 kam es in dem Zeitraum von 07:00 - 14:45 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz unweit des Einmündungsbereiches Mackenrodter Weg/Saarstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein/e bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in in parkte mutmaßlich rückwärts aus einer Parklücke aus und streifte dabei einen rechts daneben parkenden grauen Audi. Entsprechende Spuren an dem beschädigten PKW deuten darauf hin, dass der/die Verursacher/-in noch vergeblich versucht hatte, den Lackabrieb mit der Hand wegzuwischen. Anschließend entschloss sich der/die Verursacher/-in dazu, sich unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der 06781/561-0.

