LPI-SHL: Unfall - Pkw/Pkw

Schleusingen (ots) - Eine 81-Jährige wurde Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in Schleusingen schwer verletzt. Die Seniorin lief mit ihrem Rollator den Gehweg entlang. Zur gleichen Zeit wollte ein VW-Fahrer rückwärts in die Einfahrt eines Altersheims einbiegen und übersah hierbei die ältere Dame. Diese stürzte durch die Kollision und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungswagen brachte sie ins nahegelegene Klinikum. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr