POL-VER: Pressemitteilung vom 19.09.2023

Landkreise Verden und osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Blender. Zwischen Samstag und Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Seestedt ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten ersten Informationen zufolge das Objekt. Anschließend flüchteten die Täter mit aktuell unbekanntem Diebesgut in unbekannte Richtung. ...

mehr