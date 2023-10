POL-UN: Unna - Fahrzeugführer und Beifahrer flüchten vor der Polizei

Bergkamen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (07.10.2023) gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Görlitzer Straße in Bergkamen eingebrochen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Goldschmuck sowie eine Uhr. Hierbei wurden sie vermutlich gegen 20.20 Uhr von den zurückkehrenden Wohnungsnehmern gestört, sodass die unbekannten Täter zu Fuß flüchten konnten. Dabei soll ...

