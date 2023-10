Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdächtige Wahrnehmungen sorgten für Polizeieinsatz

Oberkirn (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Polizeiinspektion Idar-Oberstein über eine verdächtige Wahrnehmung durch einen Grundschüler auf dessen Schulweg in der Ortslage Oberkirn informiert. Durch mehrere Polizeikräfte vor Ort sowie an der Grundschule wurden Anwohner als auch Schüler befragt. Im Ergebnis konnte ein Verantwortlicher ermittelt werden. Es kam es zu keinem Zeitpunkt zu einer Gefahr für die Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell